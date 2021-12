Očima Saši Mitrofanova: Tři, dva, jedna… Ústavní krize z vůle Miloše Zemana odstartovala

Za více než třicet let v politice se nepřátelé, které je třeba zničit, v mysli Miloše Zemana střídali poměrně často. Od podnikatelů ve fialových sakách přes Miroslava Macka, Karla Machovce, Petru Buzkovou, Vladimíra Špidlu a další, za stálé přítomnosti stálic v podobě novinářů, obzvláště politických komentátorů, dospěl dnes k osobě Jana Lipavského.

Tento muž prý není hoden býti ministrem, neboť podle Zemana má nízkou kvalifikaci, distancovaný postoj k Visegrádské spolupráci, distancovaný postoj ke vztahu s Izraelem, a chce, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky. Je to uklidňující prohlášení. Za více než třicet let se Zemanem mohl každý, kdo měl zájem, prostudovat jeho tahy a triky. Uklidňuje to, že jsou pořád stejné.