Očima Saši Mitrofanova: Toxická nemehla dejme tomu odejdou. Sekyra po nich ale zůstane

Bylo by vhodné totéž udělat s množícími se zprávami, že v Česku vládne parta toxických nemehel. To už všichni, kteří unikli nákaze koblihovým džemem, dávno ví. Přesto je lidem přece jen vlastní snaha o systematizaci. A tak zařazují stále nové a nové informace o svinčíku a jeho obyvatelích do dlouhých seznamů. Fakt je na čase začít číslovat.

Čerstvě dorazila dvě nová čísla. Stát pod Andrejem Babišem je dlouhodobě neschopen dokončit zásadní projekty, které mají přinést pozitivní dopad na život občanů nebo výkonnost ČR. Společným jmenovatelem nezanedbatelné části problémů je také to, že stát nedokáže jednat cíleně a systematicky, ať už jde o budování infrastruktury, digitalizaci nebo sociální oblast. To jsem si nevymyslel, to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Druhé číslo obstaral Babišův nejbližší muž Jaroslav Faltýnek, který sděloval sladká tajemství svému deníčku. Může z toho být poutavé čtení na pokračování.

Neschopnost toxických nemehel poškozuje zemi. „ČR je tak sice stále jedna z nejméně zadlužených zemí EU, dle odhadu Evropské komise je ale tempo zadlužování jedno z nejrychlejších. Takový výsledek ohrožuje budoucí stabilitu veřejných financí.“ (NKÚ)

Ve zprávě úřadu se lze také dočíst, že výsledek hospodaření státu nelze přičítat jen vlivu pandemie: „Nevýkonnost státu se promítla nejen do reakce na pandemii, ale i do oblastí, jako jsou rozvoj dopravní infrastruktury, digitalizace státní správy nebo sociální oblast. Negativní dopady nejen na tyto oblasti měla i přebujelá byrokracie, pomalé procesy a nekoordinovanost.“

Není proč se divit, že o Babišovi kolují vtipy jako je tento (zatím neočíslovaný):

Letí Andrej Babiš a prase do vesmíru. Po dosažení oběžné dráhy prase rozbalí obálku s prvním úkolem : stabilizuj rychlost, uprav kurz.

Babiš se lekne, jak těžké úkoly čekají na něj, když prase má tak složité. Rozbalí svoji obálku a tam je napsáno : nakrm prase a na nic nešahej. — HolkazPrahy (@HPrahy) April 4, 2021

Prostě líp nebude. Bude hůř, i kdyby se po říjnových volbách do Sněmovny podařilo na základě výsledků těchto voleb poslat Babiše a jeho pomocníky do opozice. Ano, je tady dost široce sdílená naděje, že se nová vláda dokáže chovat rozumněji a hospodárněji než současná farma zvířat. Ale i kdyby tomu tak bylo, sekyru, kterou Babiš zaťal do státních financí, hned tak nenapraví. Stejně jako žalostný stav podnikatelské sféry podťaté lockdowny. Navíc bude čelit odporu části obyvatel, kteří budou tesknit po hodném Andrejovi.