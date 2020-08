Očima Saši Mitrofanova: Tanečky mezi kapkami deště s chytáním třešní

Ministr ale nenechal nikoho na pochybách, jak se staví USA k Rusku a Číně. Babiš zůstal věrný svému stylu. Když mluvil Pompeo o tom, že by Česko mělo vyřadit z tendru o dostavbu JE Dukovany Rusko jako nepřátelský stát, Babiš mlžil. Ale jakmile zmizel americký ministr z obzoru, vysvětlil, že to neudělá .

Babiš totiž zároveň prohlásil, že je šokován tím, co se teď děje v Bělorusku. Buď je naivní, anebo to hraje. Premiér je povinen vědět, co se děje v zemích spadajících do širšího regionu, v němž se nachází jeho stát. Násilí a mučení jsou běžné nejen v Bělorusku, ale také v Rusku, kde použití mučení na policii a ve věznicích přiznal veřejně v roce 2019 jako jev běžný pro polovinu regionů tamní generální prokurátor. K dispozici jsou videa sadistického zacházení s podezřelými i vězni.