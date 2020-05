Očima Saši Mitrofanova: Sysli si chechtáky, natahuj ruku taky

Sám objekt zkoumání mi to usnadňuje, je šťavnatý a vděčný. Pořád říká Čau lidi a mluví. Řekne toho tolik, že se obdiv nad jeho postoji do jednoho článku ani nevejde. Naposledy to bylo odmítnutí pomoci jiným zemím EU v koronakrizi v rámci společného ekonomického návrhu Německa a Francie, aby peníze z celoevropského záchranného programu po pandemii o objemu 500 miliard eur (13,8 bilionu korun) čerpaly přednostně nejpostiženější země.

Autor je samozřejmě utopista. Babiš je novodobý Hujer, který rád říká, že to ve vládě vede. Jako firmu. Je to tedy jeho vláda. Sociální demokracie je tam platná leda jako lordův sluha Jean ze známé série vtipů. Za vládu proto promlouvá muž s mentalitou sysla, který neoplývá dobrými city vůči lidem.

Čert vem sysla, když si syslí chechtáky pro sebe coby soukromá osoba. Tento hlodavec se ale chlubí, že spravuje peníze daňových poplatníků. To znamená, že moje peníze také. Za sebe proto můžu v klidu říci – a vím, že s tímto postojem nejsem sám – že si nepřeji, aby peníze z mých daní měl pod palcem egoista, který staví celou zemi do pozice nevděčných vyžírků. Kousavé sysly a drzé natahovače ruky pro prachy nemá nikdo rád. Až zase poteče do bot České republice, nebude země vyvolávat soucit, jen štítivost. Dá to práci, přesvědčit Unii, že za tím stál pouze Hujer.