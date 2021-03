Očima Saši Mitrofanova: Sprostý lid dostane Sputnik, papaláši se mu vyhnuli

O tom píšu, jak umím. Ale prezident a premiér jsou kvalitní dodavatelé také dalšího důkazového materiálu. Včera to rozvinuli na CNN Prima.

Je možné, že po včerejšku vznikne někde v Krkonoších jiný monument, na němž budou stejně moudrá slova: „Premiéra může kritizovat jenom jiný premiér. A to jsem já. Miloš Zeman. 28. února 2021.“

Monumenty s nápisy vůdců jsou v KLDR rozšířené. Úplně první obsahoval celý projev Kim Ir-sena pronesený 14. října 1945 po jeho návratu do Koreje ze SSSR. Kim ale ve skutečnosti pronesl jiný projev, který mu napsali důstojníci sovětské armády.

Zeman je pravdomluvnější. Včera mluvil tak, aby to v Kremlu rádi slyšeli: „Já jsem po dohodě s panem premiérem napsal prezidentu Putinovi s žádostí o dodávku Sputniku, pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno… Mně by úplně stačila certifikace SÚKLu. SÚKL, tedy Státní úřad pro kontrolu léčiv, by neměl být líný.“