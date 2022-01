Očima Saši Mitrofanova: Skaut Bob hodil rukavici třem exbohatýrům

Nejdříve Fischer předložil svému výboru zprávu jako výsledek šetření kolem Vrbětic. Pak z ní něco zopakoval v rozhovoru a něco přidal. Co vyčítá Andreji Babišovi? „Například když premiér Babiš říká tři dny po rozkrytí útoku, že šlo o ‚útok na zboží‘, je to věc, která se nikdy neměla říci veřejně. Řekl ji ale předseda vlády jako nejvyšší koordinátor bezpečnostních složek, ozbrojených sborů. A to je faul vůči vlastní zemi, to je vlastní gól. Tím vlastně oslabil Českou republiku mezinárodně a naprosto znejistěl naše spojence, kteří nechápali, co se tady děje.“