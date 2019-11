Očima Saši Mitrofanova: Selektivně přecitlivělý prelát

Nelze ale nikomu vytknout, že když se cítí pobouřen, a to dokonce za všechny křesťany, obrací se na soud. Duka se často objevuje v blízkosti prezidenta Miloše Zemana. Nebylo ovšem zaznamenáno kardinálovo pobouření či jiné narušení jeho senzitivity v případě, kdy Zeman radil Putinovi, že novináře je třeba likvidovat. Nepodal trestní oznámení na obranu novinářů. Ani poté, co Zeman vzkázal po svém druhém zvolení do funkce těm, kdo mu nedali hlas, že mají pět let držet ústa, nebylo zpozorováno Dukovo rozhořčení jménem 2 701 206 občanů, kterých se tento výrok týkal.