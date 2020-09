Očima Saši Mitrofanova: Přineste jinou vládu

Premiér Andrej Babiš se pořád chlubí, jaké jsme ohledně koronaviru jedničky. Ano, jedničky jsme, jen od chvostu . Jak je to možné, když máme vládu, o jejichž úspěších premiér řeční doma i v cizině?

V autoritářském systému se vyskytuje i jiný prvek: nejvyšší šéf ztrácí soudnost a sám sebe, pod vlivem devótního okolí, vidí jako nadčlověka. To se už stalo i Babišovi. Neznám autora níže uvedené kresby, ale přesně vyjadřuje, co si kdekdo myslí o poslední koronavirové kauze. Babiš byl osvobozen od karantény, i když absolvoval dvouhodinové jednání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, která má pozitivní test na covid-19. Prý seděl daleko a měl respirátor.

Chaot v čele současného systému plodí chaotické prostředí pro celou zemi. Kdo pochybovačně kroutí hlavou, že je to přece předseda vlády, tak by snad měl mít nějaké malé šedé buňky, ať zhlédne toto shrnutí .

Máme i s čím srovnávat. V normální zemi to vypadá asi takto: Důvěra ve švédské politiky od jara, kdy šla kvůli pandemii politická témata stranou, klesla. V premiéra z dubnových 49 % na srpnových 34, ve vládu z 50 na 36 a v opozici z 30 na 14. Naopak státnímu epidemiologovi Andersi Tegnellovi v srpnu věřilo 63 % dotázaných, uvádí čerstvý průzkum DN/Ipsos.

To je tak, když politici nekecají odborníkovi do práce a přijímají řád, který nastolí. Pak se jim můžou preference měnit kvůli jejich politickým postojům, ale důvěra v odborníka zůstává stejná, protože nedochází k odezdikezdismu z nejvyšších politických míst. Pro společnost je to lepší než Babišova jízda brzda-plyn.