Očima Saši Mitrofanova: Pravda a láska nezvítězí, stačilo by méně lži a nenávisti

V každém případě uvěří člověk mnohem více v autentičnost chování Miloše Zemana nežli Andreje Babiše, který porodil projev, v němž velebí svobodu. Premiérská funkce samozřejmě podobným prohlášením svědčí, když je ale pronáší člověk, který parlamentní demokracii nazýval žvanírnou a hodlal řídit stát jako svou rodinnou firmu, pak by bylo vhodnější, kdyby řečnil maximálně před čápy a surikatami.

Jinak se dnes střídali politici u památného místa na Národní v hojném počtu. I jinak se skoro každý k výročí vyjádřil. Jako například ministr zdravotnictví Jan Blatný, který sdělil: „Podobně jako před 31 lety se potřebujeme opět semknout a společně zlepšit situaci, ve které se nacházíme. Využijme k tomu právě 17. listopad. Tehdy bylo potřeba jít na náměstí, teď je nezbytné zůstat doma.“ Možná by bylo ještě lepší držet se svého kopyta, v tomto případě zdravotnických informací.

Zásadní věc zazněla včera během online demonstrace Milionu chvilek. Jednatřicet let po listopadu 1989 je země v kritickém stavu. Řídí ji ze Strakovky symbol arogance a střetu zájmů a z Hradu přítel světových autoritářů, protože jen oni mu – byť naoko, aby ho využili – prokazují pocty, bez nichž se cítí nesvůj. Nyní se tato přízeň může vrátit v zhmotněné podobě, pokud se Hrad úspěšně vloží do věci dostavby JE Dukovany a ohrozí bezpečnost České republiky předáním rozhodujících pák do rukou nepřátelského režimu.