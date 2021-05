Očima Saši Mitrofanova: Pískej konec!

Víte, co znamená Fuck you, wisdom? Dá se to z angličtiny překládat různě. Záleží na tom, jak pojmete české výrazy pro slovo fuck. Je to zkrátka překladatelský oříšek. Nám ale postačí, když použijeme jemnou, až holubičí variantu Do háje s moudrostí. A teď to chce vysvětlit, proč je řeč o tomto anglickém výrazu.