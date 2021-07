Očima Saši Mitrofanova: Pirátské kamení. Kam s ním?

Nějaký čas jsem si říkal, že nevím, zda mám správný dojem, co se týče kampaně Pirátů. Ten totiž nastartovalo vystoupení předsedy jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka v rozpravě o vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Řekl tam mnoho, ale mě zaujaly dva body.

Zaprvé: „My jsme šli do politiky proto, aby byla slušnější. Někteří z nás třeba dostávali nabídky, aby studovali v Americe nebo v jiných státech na prestižních univerzitách, a místo toho jsme si řekli: chceme udělat něco pro naši zemi, abychom se nemuseli stydět za naše politiky, aby mladá generace pomohla kultivovat českou demokracii. Ale místo toho se tady rozjíždí obrovská salva nadávek, nálepek, nesmyslů, kravin a tak dále. V podstatě mi to připomíná způsob, jakým komunistická strana kdysi vystupovala proti Chartě 77.“

Odpovídá to stylu současné pirátské kampaně. Viditelně se rozhodli, že nastaví druhou tvář, kamení budou sbírat a budou objímat. Každého, kde včas neuteče. Pro tento způsob získávání voličů existuje výraz catch-all party. Andrej Babiš to říká česky o ANO: „Jsme tady pro všechny.“ Piráti jdou v Babišových šlépějích a cílí na moudré tety (to je prosím zkratka a nadsázka, ale výraz je autentický).