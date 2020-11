Očima Saši Mitrofanova: Piráti a STAN, začátek zajímavé kapitoly

Tolik tisková zpráva pirátské strany. „Pokud se nám podaří vyjednat co nejširší programovou shodu, personální obsazení kandidátek a další parametry spolupráce, můžeme společně bojovat o vítězství v blížících se sněmovních volbách a konečně získat možnost prosazovat náš program ve vedení této země,“ uvedl předseda Ivan Bartoš. Podle něj jde dohromady v souladu s předloženou analýzou o 70 procent aspektů pirátského programu, jejichž uvedení v život v České republice by spojením se STAN mohli dát šanci.

To jsou slova, která do podobných politických prohlášení patří. Publicisté zas mají rozebírat případné rozpory. Těch si jsou vědomi i předsedové obou stran, ale chtějí zachovat naději, že to vyjde. Jaké však jsou nejviditelnější překážky?

V debatě před pirátským referendem byly silně slyšet obavy členů o tzv. pirátskou identitu. Europoslanec Mikuláš Peksa řekl Deníku N: „Nelíbí se mi ředění našich ideálů, do kterého jsme teď tlačeni.“ Podle Peksy bude část členů a příznivců v případě schválení koaliční varianty demoralizovaná. „Dělali jsme kampaň pro radost, protože nás to bavilo,“ uvedl Peksa a dodal, že se obává, že to zmizí.

Bartoš zatím vypadá mezi Piráty jako jediný skutečný profík, který ví, že se kampaně a další činnost v žádném případě nedělají pro radost. Své krédo už vyjevil: „Politik musí umět udělat krok, o kterém je přesvědčen, že je v danou chvíli správný, i když ho to bude stát popularitu mezi jeho voliči.“ Pro některé to bude spojení se STAN. Piráti také mohou přijít o pel politické nevinnosti nasátím voličů ANO a ODS, což se podle průzkumů už děje. Pak by byli jako každá jiná rutinní partaj.

Co se týče STAN… Ve vedení jsou politici s jasnými postoji. Jednou jsem se ale připojil na jednání jejich celostátního orgánu a zaznamenal jsem tam členy s názory, nad nimiž by se rozbrečel nadšením takový Okamura nebo trikolórový Klaus. Ale bylo to před nějakým časem, možná to dnes vypadá jinak.

