Očima Saši Mitrofanova: Nová role, Putinův sputnik

V Otázkách Václava Moravce včera sice řekl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý, že Německo by mohlo přijmout jen deset českých pacientů s covidem-19, zatímco v Česku je k rezerva 218 intenzivních lůžek. Podmínkou Němců by podle něj navíc bylo, aby převezení pacienti neměli tzv. britskou mutaci koronaviru.

Jenže to je argumentace já o koze, on o voze. Blatný přece prohlásil, že nepředání Čechů německým lékařům je symbol. Čeho asi? Vypadá to, že nacionalistické malosti. Je to mentální příbuzný ministra zemědělství Miroslava Tomana, který vyzval poslance, aby byli „trochu nacionalisti“.