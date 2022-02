Očima Saši Mitrofanova: Nepremiér Babiš už nechce před soud

Tumáš, čerte, kropáč. Tolik jsem doufal, že včerejší text věnovaný Andreji Babišovi u příležitosti sněmu ANO a vydání knihy Může za to Babiš a jeho vláda bude na nějakou dobu stačit. Ale on se expremiér zase dere do prvních řad a stojí o pozornost. No tak dobře.