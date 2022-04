Očima Saši Mitrofanova: Někoho hlásit ani netřeba

Běloruská letadla přepravovala uprchlíky z Blízkého východu, kteří měli vyzkoušet propustnost hranice EU a schopnost Unie absorbovat uprchlickou vlnu, která měla narušit stabilitu života v dotčených státech a přivést k moci kremelské spojence. Zkouška se z řady důvodů nepovedla. Teď to ale Putin rozbalil naplno. Jedním z naplánovaných efektů vpádu na Ukrajinu je vyvolání vlny ukrajinských uprchlíků, která má zapůsobit stejně: rozložit EU zevnitř, přivést k moci Putinovy spojence nebo ty, kteří mu budou naslouchat.

Zatím se to Kremlu nedaří. To však neznamená, že jde o zbraň, která ztratila ostří. Navíc je moskevská pátá kolona aktivní a nehodlá se vzdávat. Pomáhá jí pokračující spánek spousty spoluobčanů, kteří si stále myslí, že žijí v míru. Pro vlastní klid je to samozřejmě výhodné. Jenže mír není a dlouho nebude. Že se ostřeluje, bombarduje, vraždí a znásilňuje nikoli v Česku, ale na Ukrajině, je sice konejšivá droga, avšak jako každá droga v konečném důsledku škodí.

Čerstvý nositel Nobelovy ceny míru, ruský novinář Dmitrij Muratov, včera vyjádřil obavy, že Putin je pouze krok od použití jaderných zbraní. Muratovův rozhovor jsem poslouchal během venčení. Naše sídliště bylo jako vždy klidné. Děti byly venku, důchodci šli do sámošky a z ní, pejskaři se potkávali a zdravili. Kéž by to tak zůstalo. Se zbraní v ruce dokáže tento stav ochránit málokdo z nás, ale pamatovat si, že válka běží i uvnitř země a že jsou tady dvě navzájem nepřátelské strany, z nichž je jedna spřízněna s ruskými vrahy a násilníky, bychom mohli.

Obvykle nemám rád použití podobného „my“ v případech, kdy mluvčí neupřesní, koho má na mysli. Pokusím se to tedy upřesnit. Jde mi o početnou komunitu lidí, kteří chtějí žít ve svobodném světě a neztrácejí čas vymýšlením habaďur, podrazů a podpásovek na chytřejší a úspěšnější sousedy. Projevuje se to i v současné české politice. Ministryně obrany letí do USA, aby se postarala o naši lepší obranyschopnost. A urputné hovado zlehčuje situaci v zemi vzniklou kvůli ruské válce.