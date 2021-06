Očima Saši Mitrofanova: Nečistoty, odtok a státní sítko

Při sprchování se nelze vyhnout nečistotám. Odtok se ucpává zcela přirozeně. Kdyby byl člověk čistý a vlezl do sprchy, zjistil by záhy, že vykonává zbytečnou činnost. Společnost si zamořuje prostor vlastními odpady, to taky bylo, je a bude. Skutečný problém však nastává až s beznadějně ucpaným odtokem a vanou plnou hnusně špinavé vody. To se v dějinách stává pravidelně, proto se to musí hlídat.