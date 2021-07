Očima Saši Mitrofanova: Naši dederoni

Když jsme muzeem procházeli a seznamovali se s expozicí, a já jsem zároveň pozoroval mladé lidi, jak zkoumají různé drobnosti z každodenního života v reálném socialismu na dederonský způsob, napadlo mě, že kdyby někdo zřídil podobné muzeum ČSSR dejme tomu v Brně nebo v Praze, je to jedno v jakém městě, a kdyby do něj přišli mladí návštěvníci a viděli, jak to tehdy za československých komunistů chodilo, nebyli by až tak moc překvapeni.

Zlatým hřebem berlínské expozice je propagační filmeček z produkce studia DEFA o tom, jak na základě rozhodnutí ÚV SED (což byla dederonská obdoba KSČ) roste a ještě více poroste bytová výstavba. Čísla o tom, jak je za vlády komunistů poměrně dobře, a bude ještě líp, z promítacího plátna jen prší. Vedle v tomto muzejním kinosále jsou menší panely a na jednom z nich běží smyčka z proslulého show ve Friedrichstadt-Palastu, tehdejší špičky TV zábavy v socialistickém táboře.

DEFA tak založila tradici propagandistických pořadů, kterou v nejnovějších dějinách vylepšil a dovedl téměř k dokonalosti hrdý Čech Andrej Babiš. Hrdý Čech je jeho vlastní charakteristika své osoby v knize, kterou nedávno vydal. Pořad Čau lidi s ohlušujícím vodopádem čísel by tehdejší dederonské propagandisty určitě přiměl k uctívání Babiše do té míry, že by vedle Marx-Engels-Forum by v centru Berlína mohlo vzniknout další pietní místo, Babiš-Nest. Marxova socha sedí a Engelsova stojí. Obdobně by mohl sedět Babiš a Nacher by vedle něj stál.

Erich Honecker předčil Andreje Babiše pouze v líbání Leonida Brežněva, ale tato disciplína se dnes už neprovozuje, proto tento fakt nelze hodnotit jako Babišovu nevýhru. Jinak je náš premiér efektivnější než dederonský generální tajemník. Za dob NDR rozhodovalo politbyro, Babiš to zvládá sám. Slibuje mnohem víc a veseleji než zamračení dederonští vládci. A je stejně agresívní vůči těm, kdo mu nehrají do noty. Stejně jako Honecker a další je neváhá obvinit ze zrady zájmů pracujících. V tom jede jako přes kopírák. Ale zatím nezavírá nepohodlné, jak to zhusta dělali v NDR.