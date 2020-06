Očima Saši Mitrofanova: Na okraj volání po jednotné opozici

Začalo tím jiskření mezi Minářem a představiteli opozice. Nevidí sílu, která by dokázala ve volbách porazit Andreje Babiše a přidruženou výrobu, tedy ČSSD, KSČM a SPD. Zástupci opozice ale vzkazují, že není zvenčí vidět všechno a že opozice společně postupovala v době koronakrize a nyní činí příslušné kroky v přípravě na volby.

„Fakta ukazují, že společně postupujeme v míře, jaká tu nikdy nebyla. Proklamace politiku nezmění, jen činy. A ty může každý vidět, pokud je vidět chce,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. A šéf STAN Vít Rakušan dodal: „Zcela v souladu s výzvou spolku Milion chvilek pro demokracii hodláme do letošního listopadu přijít s vizí pro postup v parlamentních volbách 2021.“

Rakušan pronesl klíčové slovo. Je to vize. Tato vize by měla objasnit pocit, který má jednotlivec ze svého života, a osvětlit mu, co může a dokáže udělat, aby ten život byl v horším případě snesitelný a v lepším případě dobrý. Právě kolem toho se lámou kopí nejen v českém politickém prostoru, ale téměř po celém světě. Vládne totiž nejistota před vývojem, který leckoho děsí, protože se prostor kolem jedince za dobu jeho života změnil často k nepoznání.