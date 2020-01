Očima Saši Mitrofanova: Milion chvilek vrhá svůj elán do bažiny

Zvolila si k tomu demonstrace a besedy. Každý se má podle Milionu chvilek stát médiem, které šíří informaci mezi lidmi, jaké má Andrej Babiš problémy. Nakonec to všechno má „přispět k tomu, aby se česká společnost vnitřně proměnila“.

Je to sympatická snaha. Navazuje na osvícenství. Základem je víra v možnost transformace každého poddaného v občana, pokud se poddanému jazykem, kterému rozumí, vysvětlí, jak se věci ve skutečnosti mají a že je pro něj samotného výhodné býti svobodným občanem, neboť pak bude moci lépe naplňovat své tužby.

Dějiny 20. století zrovna v našich končinách tuto myšlenku nepotvrdily, ale říká se, že nové je jen zapomenuté staré. Mladí lidé mají – pokolikáté už – pocit, že jim se tato proměna povede, protože lidé přece nejsou hloupí. Na to dějiny odpovídají: jak kteří, milánkové, jak kteří.

Ostatně mnozí, ne-li většina z těch, mezi něž se Milion chvilek chce vydat, mají přirozenou tužbu býti poddanými s bydlem zajištěným od pána. Aktivisté je mohou přesvědčovat, jak uznají za vhodné. Mohou se inspirovat třeba u ruských narodniků z 19. století, kteří měli podobné záměry, ale dopadli jako sedláci u Chlumce. Není také jasné, proč si lidé z iniciativy myslí, že tito členové společnosti nejsou o Babišových problémech informováni. Co když jsou jim ty problémy srdečně ukradené? Kuk na volební preference!

To byl případ Václava Havla, Václava Klause, Miloše Zemana a Andreje Babiše. Podobní hyperaktivní blázni mezi demokratickými politiky ale momentálně nejsou. Také by nezískali dost příznivců. Připomenu, že se Havel nikdy skutečně ostrých voleb nezúčastnil a další tři vykvetli jen kvůli manipulaci, kterou jejich voliči vděčně spapali.

Jiná cesta proměny společnosti leží v katastrofě, která ji postihne, ale nezničí. Svět se vyvíjí tak, že to vyloučit nelze, ač to nikdo vědomě nechce. Ale Milion chvilek vrhá svůj elán do současné bažiny.