Očima Saši Mitrofanova: Měřítko volitelnosti? Intenzita růžových brýlí

Česká vláda postupuje prazvláštně. Záchranná operace, pokud běží, ještě neskončila, ale navenek to vypadá, že kabinet je v této věci liknavý, protože se netýká zájmů premiéra Andreje Babiše. Víme naopak, že pokud jde o Babišovu kůži, točí se premiér jako čamrda. Ale případ Afghánistán, jakkoli je tragický, je pouze dalším potvrzením vývoje světa ve směru, který kdekdo vidí nerad, a proto před ním raději zavírá obě oči.

Jinak řečeno, situace je vážná, nikoli však zoufalá. Jen k tomu zoufalství spěje kvůli růžovým brýlím na nose obrovského množství občanů a jim poplatných politiků. Znovu se dívám do Bible, kterou jako přesvědčený ateista považuji za mimořádný literární památník popisující téměř všechny situace ve vývoji lidstva na tisíce let dopředu, neboť jsem toho názoru, že lidská podstata se nemění. Tentokrát to bude Zjevení, známé také jako Apokalypsa.