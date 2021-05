Očima Saši Mitrofanova: Losna, nebo Mažňák? České špičky kolísají a škodí tím zemi

Jenže to byla především Putinova osobní akce stejně jako nedávné hromadění vojsk u hranic Ukrajiny a cvičení, které mělo umožnit Putinově armádě vyzkoušet budoucí vpád do této země. Po telefonátu Joea Bidena Putin stáhl část vojsk, ale zdaleka ne všechny. Vydírání válkou zůstalo hlavním argumentem, jehož pomocí chce dosáhnout svého cíle.

Tím cílem je nové rozdělení světa mezi USA a Rusko, přičemž Rusku mají připadnout ty země, které byly součástí Sovětského svazu, s výjimkou baltských států. Pokud by se Západ poddal, perspektivně by šlo uvažovat o rozšíření ruské zóny na státy, které spadaly do vlivu SSSR po druhé světové válce. Tedy i na Česko.