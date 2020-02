Očima Saši Mitrofanova: Křeček, nebo Dobrovský. Volba je na každém

Je v tom mix dějinných zkušeností a poddanství historicky zažraného do povah. Holt to místo uprostřed Evropy, kterým se pořád prohánějí ti silnější, nikdy nesvědčilo formování odvážnějších charakterů ve velkém. Většinoví poslanci to nemohli vyjádřit symboličtěji než zvolením Stanislava Křečka do funkce, která mu svědčí jak bagančata baletce. Ale... Z Hradu zaveleli Babišovi, Babiš zavelel svým – a kdo by chtěl mít oplétačky s vrchností, zvláště když pokora dneska vynáší?