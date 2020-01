Očima Saši Mitrofanova: Kratochvíle nejvyšších ústavních nezbedníků

Duch pana premiéra v tu chvíli zvítězil nad hmotou preambule programového prohlášení jeho vlády. Byla to kampaň a účelovka, když tam nějaký nepřítel pana premiéra napsal: „Jaké jsou hlavní strategické směry: 1. Chceme důchodovou reformu.“ Pak určitě popadl pana premiéra za ruku a přiměl ho vládní prohlášení podepsat! A jelikož na to byl pan premiér zvyklý, protože vyprávěl, že ho takhle přivedla maminka do KSČ, tak poslechl!