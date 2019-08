Očima Saši Mitrofanova: Komunisté nic nezapomněli a ničemu se nenaučili

Ale to je poznámka na okraj. Kdyby dotyčný měl pravdu, bylo by jedno, z jaké partaje pochází. Proti jeho revolučnímu tvrzení ale mluví fakta.

Co se týče boje proti nacistům, je pravda, že to komunisté za druhé světové války udělali. Ale až poté, co se s nacisty sovětští bolševici pár let bratříčkovali. Pro osvěžení paměti: vojenská přehlídka sovětských a hitlerovských vojsk v Brestu po společném zničení Polska je zachycena zde.