Očima Saši Mitrofanova: Klaus mladší odchází a sklízí, co zasel

Václav Klaus mladší má jednu vlastnost, která je sympatická a pro politika, kterým do dnešního dne byl, dost vzácná. Nebojí se jít do střetu s většinovým názorem. Tedy pokud je přesvědčen, že jeho minoritní pozice vychází z vlastního odhodlání hájit vidění světa, ke kterému dospěl na základě svých dispozic a životních zkušeností. Dokud to trvalo, šel proti proudu. Teď ale oznámil, že energie vyprchala, takže v politice končí.