Očima Saši Mitrofanova: Jiná ODS. Bude to stačit proti fašismu?

Jako pružnější prvek vypadá slib zavést daňové prázdniny pro rodiče na dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek, zrušit zdanění příjmů mladých lidí do 26 let a poskytnout vlakovou jízdenku k 18. narozeninám, aby se mladým lidem umožnilo poznat rozmanitost Evropy a sbírat zkušenosti využitím Interrail Global Passu. Návrhy ODS stojí za přečtení. Politické příspěvky do diskuse se ale posuzují podle doby, do které přicházejí.