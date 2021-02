Očima Saši Mitrofanova: Jejich člověk se činí. Zn.: Pražský Kreml

Při procházení webových stránek v ruštině, zejména těch o cestování, lze často narazit na označení Pražský Kreml. Každého jistě napadlo, co se tímto názvem míní. Je to Pražský hrad. Dříve mě to mírně popuzovalo, protože až na to, že jde o výrazné architektonické památky, tyto dva komplexy nic nespojuje. Ale toto mírné rozčilení je pryč. Mají pravdu.