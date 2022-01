Očima Saši Mitrofanova: Idealismus je lidsky fajn, ale v politice nebezpečný

Nakonec už šlo jen o uvádění na pravou míru. Michailidu řekla Deníku N: „Evidentně jsem se dost nevhodně snažila popsat, jaká je moje vize utopického světa. Tím by byla planetární federace, kde se všichni demokraticky shodnou, že všechny statky jsou společné a všichni dostávají podle svých potřeb k maximalizaci své spokojenosti a k rozšiřování svých vědomostí.“ Dodala hned, že taková společnost je utopická, že sama je odpůrce totality a není dokonce „úplně zastáncem revoluce obecně“.

Trochu zmatek, ale jinak neškodné, dalo by se říct. Vždyť skoro každý mladý člověk nejdříve chce změnit svět, protože se mu zdá nespravedlivý. A on je svět skutečně nespravedlivý. Snahy ho předělat do stavu, kdy „všechny statky jsou společné a všichni dostávají podle svých potřeb k maximalizaci své spokojenosti a k rozšiřování svých vědomostí“ už tady taky byly. Dokonce zabraly skoro celé dvacáté století. Výsledek je znám. Lidé v takovém modelu nežijí, protože nejsou stejní ani nejsou andělé.