Očima Saši Mitrofanova: Hra na aligátora

Všechny, co s ním šli do holportu dřív, totiž pokálel. Novou vládu má vést sova. Nikoli doktor, i když doktor taky, ale profesor.

Dobře, já vám napovím, jak to lze provést. Ale prosím o diskrétnost. Jenom vám to řeknu. Žádnému dalšímu to nepropalte!

Jenže sova a její přátelé za skandování hesla Nejsme jako on! svou šanci pohřbívají a hra pokračuje. Teď to má aligátor v tlamě (kapsy nemá). Jednoho po druhém si volá k teráriu zvířátka z budoucí soví vlády.

K jeho vyhnání z bahna sově a jejím přátelům síly nestačí, musí se spojit s opičákem. A ten za to bude chtít hodně. Jeho by nic netlačilo, pořád by byl premiérem až do chvíle, kdy se aligátor z bahna odporoučí.