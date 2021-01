Očima Saši Mitrofanova: Hlupáci, nebo korupčníci?

Buď se dotyční pohybují v bublině, do níž se nedostane jediný fakt. Pak by ovšem měli být superarbitrováni pro blbost. Anebo jsou Ruskem ovlivněni.

Kdyby pak nedejbože někdo volal o pomoc z okna, jak to musela včera udělat Julie Navalná, bylo by už pozdě. A bylo by úplně jedno, jestli bylo Česko uvrženo do neštěstí hlupáky, nebo korupčníky.