Očima Saši Mitrofanova: Greta a starci

Greta Thunbergová na klimatickém summitu OSN, to je to světové téma. Jako všechno, co je s touto dívkou spojené, vybudil i tento projev nesmiřitelné debaty. Jedni poukazují na formu, která skutečně nemůže nikoho nechat lhostejným. Druzí radí vykašlat se na formu a držet se obsahu.

Je tak zjevné, že porušení pravidel, přesně řečeno nejvyššího zákona v zemi hlavou státu bude většinou poslanců ignorováno. V civilizované společnosti přitom zákony platí, a kdyby je někdo porušoval, má zapracovat samočisticí mechanismus, který by vrátil status quo. Žádný z těchto poslanců přímo nevyhrožuje stoupencům této jednoduché zásady. To je forma. Co se týče obsahu, dělají vůči demokratické společnosti totéž, co Greta se svými výhrůžkami provádí vůči starším generacím.