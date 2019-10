Očima Saši Mitrofanova: Drzá čela trčí z míst nejvyšších

Jak se to tehdy všechno seběhlo? Při jízdě rychlostí přes 180 km/h policejního prezidenta přistihli redaktoři Mf Dnes. Husák podle nich překročil povolenou rychlost i v obci a pravidla porušil také při předjíždění. K rychlé jízdě se přiznal. Ale až poté, co mu novináři prozradili, že jeli za ním. Byl tedy usvědčen a vyjádřil ochotu za to pykat.