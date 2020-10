Očima Saši Mitrofanova: Doba seriálová přechází v dobu biblickou

To je Bible, Izaiáš 11:6‭-‬9 B21. Proč to tady uvádím, vždyť sám věřící nejsem? Protože Bibli vnímám jako nepřekonatelný zdroj informací o lidském chování v pradávných dobách, za časů tučných a hubených. Také během katastrof, které lidi válcovaly stejně jako dnes, jen se tolik neuměli bránit.

Prorok Izaiáš sní o zlatých chvílích. Idylický obrázek, který líčí, se stal tak známým, že ho nesčetněkrát citovali všichni, kdož si přejí prožít popsané krásné okamžiky. Je jasné, že za celou dlouhou historii lidstva k ničemu takovému nedošlo ani dojít nemohlo. Bylo by to proti základům existence života na Zemi, kde věčně musí někdo z živočišné říše, aby přežil, požírat slabší. Ale zní to nádherně a kdekdo se může těšit představou, že to je přece jen možné.