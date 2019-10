Očima Saši Mitrofanova: Doba ničí poučky, chce tvrdohlavost

Jestli je něco jistého třicet let po Listopadu, tak je to jistota, že staré poučky neplatí. Je třeba vždy respektovat stáří jako věk moudrosti? Koukněte na prezidenta. Nebo na ty jeho podporovatele a podporovatele Andreje Babiše, kteří mají vyšší věk a spokojí se s tím, že jeden jim zvýší důchody a jinak chce mít zemi jako vlastní firmu a druhý jim říká, kdo je nepřítel, kterého je třeba zlikvidovat.

Zmizela také víra v to, že demokratický systém nemůže vyprodukovat absolutně nevhodnou osobu, která bude schopna rozložit vše, na co sáhne, dokonce v zemi, kterou generace považovaly za pilíř svobodného světa. Stačí krátké sledování pohybů Donalda Trumpa, zvláště v posledních dnech.

Mohlo by se to říci i jinak. Na jedné straně stojí lidé, kteří si ze všeho nejvíce váží svobody. Někdy i za cenu jistot, o které ve svobodě mohou přijít. Na straně druhé jsou ti, kteří bez jistot nedokážou existovat. A kvůli nim jsou ochotni vzdát se svobody. Své i ostatních, kteří o to vůbec nestojí. Neznamená to, že jedni jsou andělé a druzí čerti. Důležité je, jak se shromažďují a co šíří.