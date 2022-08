Očima Saši Mitrofanova: Dej kobylám ovsa

Podrobnosti i s videem byly zveřejněny. Místní médium o tom rovněž informovalo. Podstata děje je srozumitelná. Babiš přijel do města, jak obvykle v těchto týdnech jezdívá, místo aby chodil do práce jako poslanec, a vábil lid. Lid se většinou zvábit nechal, jak lze vidět na videu. Jenže jiná část lidu – obrazový materiál neukazuje žádné „umělce a študáky z Prahy“ – přišla Babišovi dát najevo, že se jim ekluje tak, že si to nechtějí nechat pro sebe.

Běžná situace by to byla pro společnost, v níž si lid zvykl na to, že veřejné projevy souhlasu i nesouhlasu můžou být i děsně protivné pro opačnou názorovou stranu, ale patří k normálnímu politickému a občanskému provozu. Opět koukněte na video: Babišovi stoupenci jsou projevy jeho odpůrců zaskočeni do té míry, že by snad volali na pomoc Veřejnou bezpečnost.

A nakonec v jejich prospěch zasáhla neuniformovaná policie. Což naznačuje, že může být něco shnilého v demokratickém státě českém. Uvidíme, jaké výsledky bude mít vyšetření nařízené policejním ředitelem.

Zajímavě se rozvinula debata na Twitteru k této události, kterou zahájil bývalý vrcholný politik Ivan Pilip.

1/2 Musím se přiznat, že reakce části veřejnosti na cesty A. Babiše sleduji s rozporuplnými pocity. Na jednu stranu chápu, že AB sklízí, co zasel - jeho nenávistné štvaní proti politickým protivníkům a jejich lživé obviňování ze všech možných nepravostí zamořilo český veřejný — Ivan Pilip (@ivan_pilip) August 3, 2022

Česko, jak se opakovaně ukazuje, je nejen země příběhů, ale také země zrezivělých mozků. Co mám na mysli? Tady je další svědectví z Babišových áčkových (áčko ve smyslu absence, nikoli jako známka kvality) výletů.

Váš majitel agent Bureš každý den na náměstích naší vlasti rozpoutává nenávist proti dětským uprchlíkům.

Např. v Domažlicích metr od mne fanatickou fistulí řval, že ukrajinské děti berou našim dětem peníze.

A protože Bureš=ANO=jste extremistická strana.

Není zač @kolovratnikm . — Petr Lamr (@PetrLamr) August 1, 2022

Pisatele jsem osobně poznal jako člověka, kterému rozhodně uvěřím víc nežli Babišovi nebo jeho stoupencům, pokud by pravdivost tohoto sdělení rozporovali. Co ale znamená fakt, že takového politika vítají davy na náměstích?

To, že v Česku je spousta obyvatel, jejichž vnímání světa patří do dob dávno minulých. Proto jsem použil výraz zrezivělé mozky. Když se sečtou jako nositelé voličských hlasů, není pochyb, že svou svobodnou volbou brzdí demokratický vývoj republiky. Zároveň jsou poplatní Babišovi, který bojuje za to, aby jeho střety se zákonem nebyly vyhodnoceny jako smrtící pro jeho další kariéru a pro pobyt na svobodě.

Slova písničky jako by Babišovu kampaň popisovala: „Dej kobylám, to ti povídám, dej kobylám ovsa. A když se napasou, a když se napasou, domů mě povezou, domů mě povezou.“ Tedy voličskými hlasy třeba na Hrad.