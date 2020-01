Očima Saši Mitrofanova: Ctěný škrob a sprostá rozhalenka

Pak mluvil předseda ODS Petr Fiala. V kritice současného vládnutí souzněl s předřečníky. Předestřel konkrétní kroky, které by ODS ve vládě udělala. Dokonce slíbil, co bude po sněmovních volbách: „ODS vstoupí do vlády v takové pozici, kterou bych nazval, velmi pomocně, seniorní. Prostě budeme rozdávat karty.“ Dál se ovšem Fialova řeč zahalila vzýváním konzervatismu.