Očima Saši Mitrofanova: Co se navrátilo na Letné

Na Strossmayerově náměstí se ale stalo, že přijela téměř prázdná tramvaj číslo 31. Tak jsem nastoupil a dokonce bylo hodně míst k sezení. Vsedě jsem pak naslouchal hlášení řidiče: „Prosím vás, až se vydovádíte, upozorňuji, že pak zase budu jezdit, ale v opačném směru, z Letné na Vltavskou. Dopravní podnik se asi na informování vykašlal, nebo si toho nikdo nevšiml, tak to můžete klidně šířit a já vám přeji hezký den.“

Byla to totiž posilová linka. Cestující se rozesmáli a zatleskali, vzápětí vystoupili na Letenském náměstí, kde už bylo pár stovek tisíc dalších návštěvníků koncertů. Přátelé mi pak řekli, že jinde byly tramvaje přecpané. Měl jsem kliku, náhodou jsem si urval kousíček nevšedního zážitku. Naposledy si pamatuji takovou mezilidskou vlídnost přesně před třiceti lety.

A ten Soros, pokud to tedy byl on, si asi včera dal za úkol, abych z tohoto pocitu nevycházel co nejdéle. Ve frontě ke kiosku s občerstvením se přímo přede mnou dělo znovupotkávání, nové seznamování a radování se hned několika rodinných skupin ve zdaleka nejuniorském věku. Zjevně se i tito lidé těšili na účast na koncertu, protože všichni měli dobrou, ba trošku slavnostní náladu.