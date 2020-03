Očima Saši Mitrofanova: Co je dnes bezpečný odstup

O omezeních informovali vládní činitelé ráno před novináři zde . Je přirozené, že lidé, kteří vyrůstali po roce 2000, berou tyto kroky exekutivy jako nepříjemnou či dokonce nepřípustnou reakci. Přitom právě 20. století ukázalo, na co stačí a na co nestačí společnost tváří v tvář katastrofám, ať byly stvořeny lidskými bytostmi, nebo přírodou.

Od iluzí, že se to rozpustí samo sebou. Na druhé straně od paniky, že všechno je v háji. Od bagatelizování kroků vlády. Na druhé straně od přílišné důvěry v její schopnosti, protože všechny dopady vlastních opatření nepromyslela, ani na to neměla čas. Otázky a poukázání na případné nesrovnalosti jsou proto namístě.

Od švejkování jako například zde. Švejk, jak známo, byl superarbitrován pro blbost. Na druhé straně od nutkání vytvářet cosi jako občanské hlídky, které by rejdily ulicemi měst a obcí a přivlastnily by si právo zasahovat do životů spoluobčanů, aniž by na to měly – na rozdíl od vlády – sebemenší nárok. Kdo si myslí, že pomocníci Veřejné bezpečnosti byli pouze rysem komunistické minulosti, může u svého přesvědčení zůstat, ale také může být realitou nepříjemně překvapen.