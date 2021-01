Očima Saši Mitrofanova: Člověk a různí spoluobčané

Vážené čtenářky, vážení čtenáři! Nezbláznil jsem se. Alespoň momentálně ne. To nejsou má slova. To je doslovný citát. Jsou to výroky zástupce lidu, poslance dolní komory Parlamentu České republiky Mariana Bojka pronesené minulý čtvrtek od řečnického pultu této instituce, v níž zasedají jedinci, kteří tam přinášejí úroveň svých voličů.