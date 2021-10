Očima Saši Mitrofanova: Císař pán je dávno v prachu

Přijetí tohoto memoranda znamená několik klíčových věcí. Vítězná koalice a její partnerská koalice zahájily práci na společné vládě. Už teď. Neexistuje totiž objektivní důvod, proč by to neudělaly. Společně mají ve Sněmovně 108 mandátů. Je to dostatečná většina na to, aby ji využily k sestavení vlády. Tuto práci na formování svého kabinetu nejen zahájily, ale také velmi rychle a rozhodně daly najevo, že s žádnými dalšími variantami nepočítají.