Očima Saši Mitrofanova: Česká rovná páteř překvapila Kreml

Tak schválně, která zpráva z Česka měla v kremelských médiích větší ohlas: Zemanova nenávist ke transgender lidem, nebo něco jiného? Na první pohled by to měl vyhrát Zeman. Je to, jak psal Putinův novinář, jejich člověk v Praze, a má v tomto druhu médií přednost. Ale tentokrát to prohrál.