Očima Saši Mitrofanova: Borec Fiala a politická slušnost… Ne, politická korektnost

Fialovo vysvětlení tohoto obratu již zaznělo: „Nakonec rozhodující bylo, že si pan prezident uvědomil to co já, že spor před Ústavním soudem, spor dvou institucí – prezidenta a vlády, dvou klíčových osob v politice – prezidenta a premiéra, není to, co by teď České republice prospívalo.“ A jakmile si to Zeman jako vnuknutím uvědomil, přičemž to dříve nevěděl, změnil názor a v zájmu České republiky uhnul. Načež mu Fiala za státnický postoj veřejně poděkoval. Jako když máte procítěně děkovat instalatérovi, že vám spravil záchod, přičemž to byla jeho povinnost.