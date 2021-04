Očima Saši Mitrofanova: Biľakové 2.0

V září 1968 odvolalo vedení KSČ z funkce generálního ředitele Čs. televize Jiřího Pelikána. Tady už nešlo jen o státní antisemitismus Sovětů, kteří měsíc předtím okupovali Československo. Díky Pelikánovi byla tehdy televize relativně svobodným médiem a to představitelé režimu založeného na nesvobodě a násilí tolerovat nehodlali. Stejně jako v těchto dnech nehodlají tolerovat svobodnou Českou televizi lidé spojení s Hradem.

V dubnu 2021 byl odvolán z funkce ministra zahraničí České republiky Tomáš Petříček. Nikdo, ani Petříček sám, nezpochybnil – protože veřejně prezentovaná fakta zpochybnit nelze –, že za tím stál prezident Miloš „Sputnik – Dukovany“ Zeman. Jako nástroj posloužil ministr Jan „Sputnik“ Hamáček. V kombinaci s dříve uskutečněnou výměnou ministra zdravotnictví, kdy byl nově na přání Miloše „S – D“ Zemana instalován Petr „Sputnik“ Arenberger, byla tak dokonána valná část operace, jejímž výsledkem by se měla stát Česká „Ruský Sputnik“ republika.

Hamáček poté zkolaboval, ale zůstává aktivní a již ohlásil cestu do Moskvy. Kam tedy pojede t. č. ministr zahraničí země, která je v EU a NATO? Včera popisoval operace státu, kam zamíří Hamáček, renomovaný ruský vojenský odborník Pavel Felgengauer:

„Dochází k bezprecedentní mobilizaci všech ruských ozbrojených sil. To se nestalo od roku 1973 nebo 1962. Je to totální mobilizace… Zároveň bylo oficiálně oznámeno, že jsou uvedeny do nejvyšší bojové pohotovosti strategické jaderné síly Ruska. Naše mobilní strategické raketové komplexy byly vysunuty ze základen na patrolování, na bojové pozice. Míří na Ameriku… Vojska jsou v poli. Mobilizace je totální. Nejsme jenom na prahu války. Jsme na prahu totální války, mimo jiné možná jaderné… Fakty totální mobilizace jsou veřejné, potvrdil je Kreml a ministerstvo obrany… V zásadě je připraven úder takové síly, že Ukrajina bude zničena během týdne. Blitzkrieg.“