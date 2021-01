Očima Saši Mitrofanova: Bezpečnost země nelze prodávat ďáblovi

Slovo soud dávám do uvozovek schválně. Proběhl totiž mimozákonně přímo na policejní stanici, kde mají Jagodu na zdi. Navalného advokátka byla o jednání informována ve 12.29 hodin, jednání začalo ve 12.30. Rozsudek pak neodpovídal žádnému paragrafu v ruských zákonech.

Svévole Vladimira Putina, který celý tento nestoudný cirkus řídí jako každou důležitou událost v zemi, vyvolala ve světě prudkou odmítavou reakci. V Česku se jako první ozval ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček: „Zadržení Navalného je politicky motivováno. Byl zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech. Budu chtít, abychom se tomu věnovali na nejbližším unijním jednání rady ministrů zahraničí (FAC). Navalnyj má mou podporu. Navrhnu diskuzi o možných sankcích.“

Posléze se přidal premiér Andrej Babiš: „Zatčení Alexeje Navalného jen potvrzuje pocit posledních let, že se Rusko vzdaluje od společenství demokratických států. Budu řešit, co v tomto případě můžeme dělat na úrovni EU.“ To je velmi důležitá reakce, která nesmí zapadnout. Premiér si tak dal šanci zachovat se v souladu s tímto prohlášením ve věci přiklepnutí dostavby jaderné elektrárny Dukovany.