Očima Saši Mitrofanova: Babiše do koše, Zemana do pyžama. Spolu s virem

Za sebe naprosto souhlasím s dodržováním všech pravidel, která vláda vyhlásila. Protože chci, aby se nákaza vytratila co nejdříve a zanechala co nejmenší ztráty. Umím jen to, co je v mých silách, proto se především budu snažit, abych nevystavoval zbytečnému nebezpečí sebe ani ostatní. Potud s výzvou opozice nemám rozpory.