KOMENTÁŘ: Zrádci – Josef Koukal

Náš národ má legendární zrádce v postavách rakouského denuncianta Karla Sabiny, nacistického konfidenta Karla Čurdy, signatářů zvacího dopisu Brežněvovi Indrovi, Kolderovi, Svestkovi, Kapkovi a Biĺakovi a řady dalších, známých i bezejmenných lumpů. Že by jejich řady rozšířili zrovna europoslanci Tomáš Zdechovský a Mikuláš Peksa, je spíš nepravděpodobné. Mrzkým označením je totiž neocejchoval národ, nýbrž Andrej Babiš.

Kdyby Babiš netrval na svém předsednictví ve vládě, případně prodal Agrofert, mohl s týmiž stranami dost možná sestavovat většinový kabinet a nemusel se opírat o komunisty, případně okamurovce. Místo toho je jeho jméno přetřásáno v Bruselu a do Česka jezdí auditoři vyšetřovat rozdělování veřejných peněz ze společného rozpočtu.

Zdechovský i Peksa jsou Babišovi političtí protivníci, věrnost mu nikdy nepřísahali a v ničem s ním takříkajíc nejedou. Premiér má v europarlamentu šest odhodlaných zastánců, kdyby proti němu vystoupila taková Dita Charanzová, pak by se o zradě ve smyslu, jak ji předseda hnutí ANO chápe, dalo nejspíš mluvit. Aniž by však bylo třeba do takového sporu zatahovat zbytek země.