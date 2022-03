KOMENTÁŘ: Zrada Západu – Alexander Tomský

Ukrajinci dostali další příslib protiletadlových a protitankových ručních zbraní, ale nikoli protiletadlového systému S-300. Ten by byl účinnější a mohl agresora rozzlobit. Vzhledem k tomu, že ruský ministr obrany Lavrov varoval NATO, že považuje konvoje se zbraněmi za legitimní cíl, lze očekávat, že se dodávky brzy zastaví.

Předpokládá se, že se hrůzy války omezí na Ukrajinu, případně dojde k anexi Moldavska a Gruzie, neboť se nacházejí v onom sovětském předpolí. Útok na posílenou východní hranici NATO by si snad Putin nedovolil, přestože ve svém ultimátu před rokem žádal Američany, aby se stáhli ze střední Evropy.

A tak zbývají už jen hospodářské sankce. Je opravdu úsměvné, jak nad nimi západní komentáři jásají, že by také úlitba svědomí? Vždyť stačí „zalistovat” a podívat se na ekonomické analýzy The Daily Telegraph. Ekonomický analytik Ambrose-Evans Pritchard píše: zadržená ruská aktiva na Západě jsou bezvýznamná. Běžný účet Ruska ještě nikdy nebyl na takové výši jako dnes. Putin inkasuje za ropu dvojnásobek než za osmiletý průměr a přitom poskytuje 20procentní rabat Indii a dalším státům.

Ruský diktátor se evidentně dlouho na válku připravoval. Ani stoprocentní sankce by válku nezastavily, ale možná by ukončení importu plynu a ropy do Evropy donutilo zelené fanatiky v německé vládě spustit uzavírané jaderné elektrárny.