KOMENTÁŘ: Zničí progresivisté Ameriku? – Alexander Tomský

Že by redaktoři otočili o 180 stupňů? Vždyť doposud podporovali všechny bludy, jaké antirasistická, rovnostářská ideologie kdy vyhlašovala. Možná po odchodu prezidenta Trumpa už nepotřebují tak vehementně hájit levicové šibolety a změnu symbolizuje nástup jednoho z čelných redaktorů z liberálního deníku The New York Times, jehož aktivističtí kolegové vyštvali z redakce. Revoluce jak známo požírá své děti.