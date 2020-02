KOMENTÁŘ: Zkorumpovaní – Josef Koukal

Totiž z praxe dobře víme, že, pokud jde o svobodu projevu, taková Amerika to u českých soudů zdaleka není. Za různá nactiutrhání zde bylo přikázáno bezpočet omluv, a pokud se výroky týkaly profesní cti, padaly i tresty za pomluvu.

Pro Babiše je zkorumpovaný každý, kdo s ním nesouhlasí, případně proti němu vystoupí, nebo dokonce jen úředně postupuje. Ať je to novinář, policista, nebo demonstrant. Z jakého jiného důvodu by také dotyčný mohl jednat... Většina osočených si to nechává líbit, ačkoli existují výjimky. Jana Filipová z Domažlicka loni uspěla, též zatím nepravomocně, s žalobou na jeho výroky o zaplacených demonstrantech na protivládních mítincích v Praze. Pokud odvolačka výrok Okresního soudu pro Prahu-západ potvrdí, bude se muset předseda vlády omluvit.