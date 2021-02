KOMENTÁŘ: Zemanova pomsta Rychetskému je trapná fraška – Jiří Pehe

Začněme tím, že rozhodnutí Zemana je podle expertů v rozporu se zákonem. Hrad ve svém oznámení říká, že prezident Řád TGM Rychetskému nakonec „neudělí“, jenže on už fakticky udělen byl. Současný šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš je v této věci v médiích citován takto: "Nositelem řádu či vyznamenání se oceněný stává od zveřejnění, tedy od vyvěšení na stránkách Pražského hradu. Ocenění se to samozřejmě dozvídají předem a musí s tím souhlasit."

Zeman by mohl tak nanejvýš odmítnout řád osobně předat, ale rozhodně nemůže nikomu sám o své vůli vyznamenání odebrat, nebo „neudělit“, když už bylo fakticky uděleno. A to ani v případě, že by přesvědčil Babiše, aby stáhl svoji kontrasignaci v případě Rychetského. Podle českého práva může vyznamenání ceněnému odebrat jen soud – to kvůli spáchání trestného činu, podle trestního zákona.